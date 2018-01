Chanceler mexicano vem ao Brasil negociar acordo com Aliança do Pacífico

O chanceler mexicano, Luis Videgaray, desembarca nesta sexta-feira em Brasília, onde tem encontro no Itamaraty com o ministro Aloysio Nunes. Na pauta, um debate sobre os caminhos para aproximar o Brasil da Aliança do Pacífico — que reúne Chile, Colômbia, Peru e México.

A ideia de um acordo de livre comércio, incluindo acerto sobre barreiras tarifárias, tem sido debatida entre a aliança e o Mercosul –no momento presidido pelo Brasil — em seguidos encontros desde fevereiro.