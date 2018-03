Yury Butusov, diretor russo, abriu uma exceção – ele nunca atua em suas peças – e subirá ao palco do Auditório do Ibirapuera, em Gaivota. A peça, de Anton Tchecov será encenada no Brasil, dias 6 e 7, abrindo a Mostra Internacional de Teatro de SP.

