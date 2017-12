Pelé está numa felicidade só. Finalmente o museu com seu nome deve sair do papel – e ser inaugurado antes da Copa de 2014. Alckmin, santista, anunciará em breve o apoio do Estado.

