Chamada coletiva

O Procon-SP enquadrou os grandes sites de compras coletivas: convocou as empresas a assumirem, até o fim do mês, o compromisso de melhorar seus serviços.

Pudera. O total de reclamações pulou de 308 no primeiro semestre de 2011 para 1.654 no mesmo período deste ano – aumento de mais de 400%. Multas? R$ 250 mil.

As queixas contra o Groupon passaram de 99 para 702. Foram registradas 276 ocorrências envolvendo o ClickOn este ano, contra 35 no ano passado. Os números do Peixe Urbano: 62 em 2011 e 190 em 2012.

Conclusão? “Esses sites se lançaram no mercado sem preparo para o atendimento pós-venda ao cliente, que procura o Procon-SP para solucionar casos que poderiam ser resolvidos pela empresa”, declarou à coluna Arthur Góes, diretor executivo do órgão de defesa do consumidor.