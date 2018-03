O Centro da Cultura Judaica abre amanhã a exposição Hadassah: do esboço ao vitral, com trabalhos de Marc Chagall. A mostra, que faz parte do Ciclo Multicultural do centro, reúne estudos, esboços e o percurso criativo feito por Chagall, para a produção de vitrais em Jerusalém. O trabalho foi feito para uma sinagoga e inspirado em passagens do Velho Testamento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.