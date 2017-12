A plateia de Chacrinha, o Musical terá hoje presença especial. Vinte e cinco ex-misses Brasil vão se encontrar em São Paulo para assistir ao espetáculo no Teatro Alfa.

Entre elas a atual, Melissa Gurgel, além de Flávia Cavalcante, Deise Nunes e Marcia Gabrielle, vencedora do concurso de 1985 e jurada do programa do Chacrinha.