Chá de sumiço

Não foi só o sumiço de Marta que preocupou Eduardo Suplicy no encontro de delegados do PT, no fim de semana.

O senador constatou também o desaparecimento de seu Renda Básica de Cidadania do texto com as diretrizes do plano de governo de Haddad, aprovado no evento.

Depois de bater o pé, o programa acabou sendo incluído por meio de uma emenda.

A adoção do projeto é um compromisso de Haddad com Suplicy, que abriu mão de disputar as prévias em prol da candidatura do ex-ministro.