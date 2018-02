Chá de cadeira

Jean-Charles Naouri, do Casino, já chegou em Brasília. E entrou em compasso de espera. Aguarda integrantes do governo Dilma, que foram ao enterro de Itamar Franco em Minas, para conversar sobre a operação Pão de Açucar-Carrefour. O mineiro Fernando Pimentel, com quem havia marcado encontro pela manhã, teve que desmarcar. E Guido Mantega embarcou ontem para Paris, de onde Naouri veio com seu próprio jato.

O controlador do Casino tem audiência marcada para o meio da tarde com Luciano Coutinho. Na sede do BNDES no Rio de Janeiro.