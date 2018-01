Para pousar, sábado, no Galeão, os jatos particulares tinham que pagar R$ 19 mil a empresas de solo e mais US$ 4 mil de taxa da Infraero. Preço habitual? R$ 1 mil, mais US$ 780 de taxa.

A Infraero informou que as tarifas variam de acordo com o peso e o tempo de permanência da aeronave, além da a infraestrutura do aeroporto.