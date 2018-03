Após a visita do papa Francisco, o Programa Brasileiro da Rádio Vaticano criou concurso para dar um up no visual de sua página no Facebook. Prêmio para o melhor design? Uma bênção apostólica – em forma de pergaminho – assinada pelo sumo pontífice.

