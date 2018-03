Céu de estrelas

Fernanda Ralston Semler costuma dizer que o Botanique Hotel & Spa é um “labor of love”. Foram oito anos até que o projeto – pensado com o marido, Ricardo – saísse do papel e se erguesse encravado entre as montanhas de Campos do Jordão. A proposta, explica, é a de ir na contramão de tudo que não gostam nos serviços de hotelaria: check in, check out, recepcionistas frios, assinaturas nas refeições… “Nosso desejo era criar algo novo, de pós-luxo.” O que significa? “É poder comer com ervas colhidas da horta, fresquinhas, na hora. Ter um mimo personalizado no seu quarto, uma carta de águas da região, participar da comunidade local.” Além dos serviços de spa e restaurante, os hóspedes dos 17 quartos têm à disposição… um astrônomo para observar as estrelas.

