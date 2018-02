Já chegam a 32 as empresas paulistas que aderiram ao Protocolo Climático que São Paulo levará à cúpula do clima em Paris, que começa dia 30 e vai até 11 de dezembro. A secretária do Meio Ambiente, Patrícia Iglecias, recebe semana que vem o colega André Lima, do Distrito Federal, que quer adotar as normas do protocolo por lá.

E a iniciativa se espalha. Oito cidades da Região Metropolitana de São Paulo assinaram pré-adesão pela qual o governo do Estado vai orientá-las a negociar acordos ambientais com as empresas locais.