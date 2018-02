“Como eu era bonito antigamente”, soltou Roberto Carlos ao ver foto sua do começo da carreira – anteontem, no lançamento de seu livro.

O evento, no JK Iguatemi, contou com Eduardo Lages tocando sucessos do rei ao piano. RC deu palinha de três músicas, fechando com Emoções.

…e coroa

Quando Pedro Sirotsky e Carlinhos Jereissati apresentaram o making of da confecção do livro, em vídeo, Roberto se emocionou: “Nossa, tem fotos que eu nem me lembrava mais”.

Ao descer do palco, o rei distribuiu e recebeu afagos. E posou para inúmeras… selfies.