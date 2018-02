Para comemorar os 70 anos de Pelé, o Santos anuncia hoje pela manhã a construção de uma praça, em frente ao estádio da Vila Belmiro.

No espaço serão erguidas esculturas, em tamanho natural, de todos jogadores que participaram do time de 62, responsável pelo primeiro título mundial do clube. No domingo, Neymar jogará contra o Grêmio Prudente com a camisa 70.

Enquanto isso, o Rei prefere ficar recluso com a família no seu sítio em Juquiá, SP.