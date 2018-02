Edison Lobão teve reunião, sexta, com Dilma no Planalto. Na pauta, entre outras, a sucessão de Sarneyna presidência do Senado, ano que vem.

Segundo apurou a coluna, a presidente gostaria de ver o atual ministro de Minas e Energia à frente do Congresso. Mas Lobão resiste à ideia de deixar o Poder Executivo.