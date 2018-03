De Lula, sobre qual deve ser o perfil do sucessor(a): “Político tem que ter o coração do tamanho do cérebro”. A revelação foi feita para a revista Nosso Caminho, de Oscar Niemeyer.

