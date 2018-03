O Instituto Itaú Cultural, o Instituto Sérgio Motta e a Secretaria de Estado da Cultura promovem, no fim de semana, o festival de música online HttpSom 2008. No palco, os quatro vencedores escolhidos entre 500 inscritos no MySpace: Bruno Morais, o sexteto Nancy, Flu e Wado.

