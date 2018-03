Cerco se fechando

A Receita Federal avança no processo de investigação para identificar contribuintes brasileiros com indícios de irregularidades em movimentações financeiras no HSBC da Suíça.

Segundo contou ontem uma fonte da RF, o fisco brasileiro está em conversas adiantadas com os fiscos europeus para obter mais informações.

Cerco 2

Também há a expectativa na Receita de que se feche, em março, acordo de intercâmbio de informações fiscais com a administração tributária suíça.