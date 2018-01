A estimativa da Secretária municipal da Cultura de São Paulo é que 300 mil pessoas participaram dos cerca de 120 eventos de comemoração dos 462 anos da cidade — entre sábado e segunda-feira.

O top 1 de público foi Daniela Mercury, no domingo, com pelo menos metade do número total de público. “Ela ficou duas horas a mais que o previsto, sem pagamento de hora extra”, brincou o secretário Nabil Bonduki.