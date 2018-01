Começa semana que vem um “contra-ataque jurídico” ao chavismo no continente. Juristas do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e outros reúnem-se em Bogotá, durante três dias, para instalar uma espécie de “Cepal do Direito”.

Oscar Vilhena Vieira, Luciana Gross Cunha e Ronaldo Macedo Jr., todos da GVLaw, são os brasileiros convidados.

A missão? Debater a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito à luz das regras constitucionais.