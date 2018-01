Artistas que já participaram da Virada também não encaram com bons olhos a transferência do evento para Interlagos.

Tulipa Ruiz– que se apresentou no palco da Líbero Badaró em 2014 – afirmou à coluna que a atitude é um “despropósito”. “A virada existe para que a população conheça e ocupe o centro.

Os show acontecem na cidade. O próximo passo será o que? Colocar um tapume e desistir de vez”, questionou a cantora.