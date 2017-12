O Palmeiras chega aos cem anos hoje. Na esteira das comemorações, o camarote do clube alviverde no Allianz Parque ganha de presente dois painéis com imagens históricas.

O primeiro exibe a foto do time que representou a seleção brasileira em 1965, em amistoso contra o Uruguai. O segundo mostra o esquadrão da chamada Arrancada Heroica, de 1942.