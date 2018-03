Termina amanhã o prazo para integrantes do MP paulista informarem à chefia sua raça/etnia. Com os dados, o MP montará um censo racial – para pôr em prática as cotas.

