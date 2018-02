Censo ajuda o agronegócio

O censo agropecuário nacional, do IBGE, vai trazer surpresas para muitos pregadores do apocalipse – o pessoal que vive acusando o agronegócio de acabar com os pequenos agricultores e prejudicar a produção de alimentos no País.

Uma dessas surpresas: o número de agricultores familiares – que produzem 60% dos alimentos postos à mesa dos brasileiros – aumentou significativamente em alguns Estados, como por exemplo o Paraná.

Os dados, coletados em 2006, ainda estão sendo analisados pelo IBGE. Mas autoridades do governo já foram informadas de que a agricultura familiar não vai tão mal quanto tentam mostrar.