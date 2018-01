Cenas de um casamento

Embora os recém-casados Edson Aparecido e Kátia estivessem sendo cumprimentados por seus convidados na pista de dança, o lugar mais disputado da festa de casamento, no antigo Hospital Matarazzo, era o cantinho, perto da mesa de doces – onde se acomodaram Alckmin e sua mulher, Lu. Séquito de políticos – secretários de primeiro e segundo escalão, deputados e prefeitos do interior – ali se aglomerou em busca de um minuto de atenção do governador.

Com o deputado Bruno Araújo, Alckmin comemorava o erro dos meteorologistas. “Apontavam 5% de possibilidade de chuva para hoje. Mas veio uma chuva boa, não? Estamos bem!” Aproveitando a deixa, o tucano pernambucano emendou: “No hotel, enquanto tomava banho, minha mulher gritou: ‘Olha a água dos paulistas’. Saí no mesmo minuto”, disse, rindo.

Alegando cansaço, por ter passado o dia no interior, o governador decidiu ir embora às 19h30. E com ele foi toda a comitiva de políticos. Muitos deles ainda tinham na agenda o casamento da filha do ex-deputado Eleuses Paiva, Nathália, com Pedro Kassab, sobrinho de Gilberto, no Mosteiro de São Bento. /THAIS ARBEX