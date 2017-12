Cenário lúdico para os pets

Luis Guido é dono da Woof Classic – marca premium de acessórios para pets conhecida por fabricar camas em formatos inusitados, que vão do abacaxi ao unicórnio. “Minha família sempre teve pet shop. Na época em que entramos no mercado, acessórios para cães e gatos não era comuns como hoje em dia. Lembro que as camas eram as mais simples possíveis e minha mãe costurava uma a uma, sozinha”. De lá para cá o negócio mudou muito, mas o modo de fabricação não: continua sendo tudo feito a mão. “Com o universo animal em alta nas redes sociais, sentimos que faltava algo mais divertido no mercado. Daí nasceu a ideia de fabricar camas temáticas – e a primeira foi em formato de cupcake. Sucesso total”, conta Luis, que usa materiais e técnicas de alta qualidade em seus produtos, como matelassê, denim e couro.

