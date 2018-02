Ontem pela manhã, no Parque do Povo, atleta teve o celular roubado. Ao dar queixa a um policial in loco, ouviu a pergunta: “Você sabe se o ladrão ainda está no parque?…” Ui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.