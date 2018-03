Celulares verdes

Em tempos de preservação do meio ambiente e preocupação com o efeito estufa, dúvida cruel assalta ambientalistas: o destino de aparelhos celulares desativados. Roberto Lima, da Vivo, informa que a empresa tem 3.400 postos de recolhimento no Brasil, “nos quais os aparelhos são desmontados e reciclados“.

E as baterias com níquel? Segundo Lima, também elas estão tendo destino adequado à preservação do verde.

Veja também:

Abertura da exposição de Vik Muniz agita o Masp

Cacá de Souza e Michael Roberts ganham festa na Wish

Outras notas no blog da coluna Direto da Fonte