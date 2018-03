Novas esperanças para o tratamento de câncer de boca. Estudo liderado por Renata Fraga Ianez, do A. C. Camargo, identificou proteínas que caracterizam as células por trás do tumor. A descoberta muda o padrão de diagnóstico e tratamento para o tipo que atinge glândulas salivares.

Seu feito foi publicado na Histopathology, entre os 14 artigos mais importantes dos últimos três anos.