Céline Dion e Demi Lovato são algumas das personalidades internacionais do time de peso que o cantor carioca Yann reuniu para participar do clipe da canção Igual – que fala sobre a violência aos LGBTQs no Brasil.

Mais 23 artistas estão na produção com lançamento marcado para o dia 8.

Leia mais notas da coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Prefeitura soma R$ 4,7 bi em pedidos de programa de parcelamento

+ FHC almoça com Luciano Huck em São Paulo