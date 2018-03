O governo Dilma bem que está tentando convencer o mercado que a inflação não é tão preocupante quanto pensam e que o consumo está arrefecendo.

Primeiro, anunciou corte de R$ 50 bilhões no Orçamento, dando mostras de intenção de austeridade fiscal. No dia seguinte, o BC abriu exceção e antecipou dados do Relatório de Inflação trimestral mostrando queda de vendas no varejo.