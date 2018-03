Aproveitando sua estadia no Brasil, para participar da Expomanagement, Muhammad Yunus – o “banqueiro do pobres” – autografa seu novo livro Um Mundo sem Pobreza.



Onde? Segunda-feira, na Livraria Cultura montada no Transamérica Expo Center.

