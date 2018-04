Assim que der posse sexta-feira a Márcio França, no governo do Estado, Cauê Macris, da Assembleia paulista, se torna o segundo na linha sucessória. No dia seguinte faz 35 anos e vai comemorar como “o mais jovem vice-governador da história do Estado”.

Bruno Covas não teve a mesma sorte. Faz 38 anos no mesmo dia – mas perde para Jânio, que virou prefeito com 31.

