Foto: Paulo Giandalia/AE



Há 4 anos à frente das noites de segunda-feira no Bar Brahma, o lendário do samba-canção, Cauby Peixoto, mostrou anteontem que continua em forma. Com platéia lotada, cantou sucessos de sua carreira e outros clássicos. Entre eles, composições de Roberto Carlos

