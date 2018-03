Deu no Diário Oficial da União: o Banco do Brasil gastou R$ 232 mil com 300 ingressos VIPs para clientes assistirem ao Rock in Rio. Mais precisamente, às noites de Stevie Wonder e Coldplay.

A assessoria de imprensa do banco avisa que a prática é comum em instituições financeiras e se repete na Fórmula 1 e no carnaval. “É um cliente diferente. Há até estimativa de retorno em negócios.”