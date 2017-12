A imaginação do mercado financeiro cresce na mesma proporção das incertezas políticas. As ações na BMF/Bovespa começaram a subir, ontem, baseadas nas declarações do marineiro Eduardo Giannetti da Fonseca, dando conta de que o programa econômico do PSB é parecido com o do PSDB.

E explodiram no meio do dia, com vários boatos sobre o vice de Marina, incluindo até o nome de… Jorge Gerdau.