Circulava ontem pelo mercado de ações que Marina teria ultrapassado Aécio Neves em 5% (fora a margem de erro) na intenção de voto.

Garantido o segundo turno, investidores estrangeiros estão a todo vapor.

Pesquisas internas mostram que, no Rio, a força da ex-ministra animou a candidatura de Lindberg Farias, do PT, coligado com o PSB no estado.