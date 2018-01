O caso do juiz Marcello Holland Neto, afastado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo há 25 anos – com salário parcial – entrou pauta do CNJ.

E saiu em seguida. A pedido da defesa do juiz, Edson Fachin enviou uma solicitação para saber, de Cármen Lúcia, porque ele deixou a pauta.

