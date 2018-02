Casamentos

Abilio Diniz participou ontem, pela manhã, de encontro com analistas e investidores para falar sobre o plano estratégico do Grupo Pão de Açúcar. Entrou em temas como a profissionalização e gestão, distribuindo elogios a Jean-Charles Nouri – chairman e CEO do Casino -, Rafael Klein e toda equipe da Casas Bahia bem como para seus executivos, ressaltando que a integração vai de vento em popa.

Nenhuma palavra sobre plano de compra da parte do Casino no Pão de Açúcar. Indagado, Diniz foi mais que categórico: “Somos sócios há 11 anos e pretendo que esta parceria dure muitos e muitos anos,”assegurou à coluna.