Casamento Roberto Kalil Filho e Claudia Cozer

O cardiologista Roberto Kalil Filho se casou, ontem a noite, com a endocrinologista Claudia Cozer, no O Leopolldo, do Itaim.

No altar, Dilma com Davi Uip, Lula e Dona Marisa Letícia, José Serra e Bia Aydar, Daniela e José Seripieri Junior e Adriana Vilarinho, entre outros, foram padrinhos do casal. Ao todo foram 22 padrinhos.

Para animar a noite, show de Tiago Abravanel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chamou a atenção a noiva ter optado entrar com o próprio noivo na cerimônia religiosa e não com alguém da família.