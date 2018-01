E a ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – chamada de Nova Palestina – tem causado dor de cabeça a moradores do Jardim Ângela.

Muitos estão tendo de descer das conduções e ir a pé para casa, por causa da quantidade de carros dos moradores do acampamento, que atrapalham a passagem do transporte público na Estrada do M’Boi Mirim.

Casa 2

Quem tem mais de 50 anos quer mesmo é casa própria. Nos últimos seis anos, foi essa a faixa etária que registrou maior aumento quando o assunto é crédito imobiliário.

Dados do Itaú demonstram que, em 2008, os cinquentões respondiam por apenas 9% dessa carteira no banco. Em 2013, somaram 14%.