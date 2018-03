A audiência continua a mesma, mas a estrutura da TV Brasil está crescendo. No dia 2, a sede paulista da emissora deixa a Major Quedinho, no centro, e vai para a Avenida Mofarref, na Vila Leopoldina.



Lá ocupará o prédio do antigo Espaço Bic. Onde terá dois estúdios, um deles com 300 metros quadrados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.