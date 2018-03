Casa nova?

Marcelo Calero avalia transferir a Cinemateca para o comando do Ibram, hoje presidido por Marcelo Araújo.

Como se trata de instituição dedicada à preservação do patrimônio, o ministro entende que ela estaria assim melhor inserida e fortalecida – do ponto de vista institucional.

Casa velha

Pelo que se apurou, o ministro avalia também tornar sem efeito cinco das exonerações decididas na Cinemateca – uma delas a da diretora da instituição, Olga Futemma.

A pelo menos um interlocutor o ministro explicou que são quadros técnicos, pessoas cujo perfil não se encontra entre servidores de carreira do Ministério.