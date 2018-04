Comemorando 20 anos no mercado de arte, Ricardo Camargo se aquece para a abertura do seu Wesley Duke Lee Art Institute. Dia 12, com direito a exposição de suas obras.

Ao lado de Patrícia Lee, o galerista e a sua equipe vão apresentar um espaço montado à imagem e semelhança do ateliê do artista. Com três objetivos principais: enaltecer e preservar a memória de Wesley, contribuir com informação cultural e desenvolver laboratório de linguagens atraindo novos artistas.

Casa nova 2

Para Rodrigo Avelar, um dos integrantes do instituto, inaugurar o espaço em ano de crise é um sinal positivo. No evento, 20 artistas farão releituras da obra de Duke Lee.