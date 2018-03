Poucos notaram. Mas com a compra do Ponto Frio pelo Pão de Açucar, o setor imobiliário do Grupo vai crescer mais que nunca.

O GPA Shops e Properties, pelos cálculos de fontes próximas à empresa, pode chegar a valer tanto quanto o “Pão” – algo como US$ 8 bilhões. Assim que for efetivado o reaproveitamento do seu imenso estoque imobiliário.