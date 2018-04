Casa e pratos para confraternizar

Daniel Sahagoff, que acaba de comemorar os 20 anos do seu Cantaloup, parte para a inauguração de mais uma casa– ele também é dono do Next Door. O moço abre as portas, nesta quinta-feira, do Loup – novo restaurante, bar e lounge, localizado no Itaim. A novidade será a proposta de menu de degustação compartilhada, cujo objetivo, segundo o restaurateur, é tornar a experiência gastronômica mais rica e prazerosa “O menu para compartilhar é muito gratificante para o público. A gente sente que a expectativa das pessoas vai aumentando na medida em que o próximo prato está por vir”, explica.