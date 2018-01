A Casa do Saber do Rio foi autorizada a captar cerca de R$ 700 mil via Lei Rouanet. O fomento cobriria seis meses de atividades culturais da instituição, que oferece como contrapartidas sociais aulas abertas e outros projetos com foco popular.

