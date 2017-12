Bandidos invadiram, ontem, a casa do ex-secretário de Saúde do Estado de SP, Dr. Giovanni Guido Cerri, no Morumbi.

Segundo se apurou, a filha do professor titular da Faculdade de Medicina da USP ficou refém dos assaltantes por algumas horas. Eles levaram tudo o que havia de valor no imóvel.

Procurado pela coluna, o médico não foi localizado para comentar o assalto.