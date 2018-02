Depois de quase cinco anos, o STJ voltará a ter quadro completo, com 33 ministros, em breve. Está desfalcado desde 2007, coisa nunca vista.

De lá para cá, a corte precisou recorrer à convocação de desembargadores para não ver a pilha de processos crescer por falta de julgamento.

Casa cheia 2

Está animada a briga pela vaga do MP no tribunal. Sammy Barbosa desponta na frente, com a bênção de Cesar Asfor Rocha. No Planalto, o comentário é que o procurador conta com padrinhos espalhados pelos quatro cantos do País.

Tem quem não aguente mais ouvir falar no nome dele…

Casa cheia 3

A estratégia de Asfor Rocha, dizem, é se cacifar para tentar subir ao STF. Cobiçaria uma das duas cadeiras que ficarão vagas este ano, de Cezar Peluso e Carlos Ayres Britto.

Seria sua última chance, já que completa 65 anos em 2013.