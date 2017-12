Casa Brasil ‘começa’ Olimpíada na véspera da abertura oficial

Batido o martelo entre Embratur, o Ministério da Cultura e o comitê organizador da Rio-2016. No dia 6 de abril a Casa Brasil, que durante a Olimpíada agregará um pacote de eventos — shows, feiras, exposições, eventos de gastronomia e outros –, divulgará sua programação durante a Rio-16. Ela abre as portas, para um primeiro evento, no dia 4 de agosto, a véspera da abertura oficial dos Jogos Olímpicos.

Por 45 dias, as diferentes áreas do governo promoverão no local — que fica na praça Mauá, próximo ao Museu do Amanhã — diferentes agendas de cultura, turismo e negócios entre empresas brasileiras de de países que competem nos Jogos.

A Embratur calcula receber mais de 350 mil visitantes. E a programação não se limita ao Rio — eventos ocorrerão em outras cidades onde há competições olímpicas programadas.